Orbelín Pineda: Agradecido con Chacho Coudet por serle claro y directo

Orbelín Pineda se encuentra viviendo un gran momento en el AEK Atenas, esto luego de recibir minutos en la pretemporada del equipo bajo el mando de Matías Almeyda, por lo que en la temporada buscará retomar el nivel que lo llevó al Viejo Continente para ser uno de los 26 convocados al Mundial de Qatar 2022.

Y es que el futbolista mexicano tiene como objetivo disputar su primera Copa del Mundo con el Tri, por lo que en el mercado de verano buscó salir del Celta para encontrar la regularidad que necesitaba este semestre.

En ese contexto, el futbolista nacional explicó en una entrevita con ESPN cómo fue que pidió su salida del conjunto gallego, y agradeció al Chacho Coudet por serle directo en todo momento, ya que el estratega argentino le dejó en claro que tendría poca participación con él al frente del club.

"Tuvo la disposición, me dio la oportunidad y me dijo 'adelante, yo no voy a taparte en ningún momento, eso sí, conmigo va a ser difícil a veces poder entrar o poder participar, pero si tú tienes la ilusión de que vas a ir a jugar, a competir y vas a estar en la competencia para la Selección Mexicana, adelante, yo no te voy a tapar ningún paso ni nada', y eso también habla bien de él, que te abra las puertas, que no te las cierra y en el club me senté con el presidente, Carlos Mourinho, y se lo dije a él, así como me senté con el 'Chacho' y me dieron la oportunidad de poder salir y ahora estamos en el AEK de Atenas", detalló.

Asimismo, Orbelín Pineda reveló que a pesar de no ser considerado en repetidas ocasiones o solamente para unos cuantos minutos, respetaba la decisión que tomaba el estratega argentino.

"Coudet tenía sus condiciones, sus prioridades siempre, aunque él sigue siendo el entrenador y eso hay que respetarlo, él decide quién juega y quién no. Yo soy un trabajador más, soy un jugador más del club, soy un jugador de equipo y desafortunadamente no me tocó jugar como lo esperaba y como yo me lo imaginaba.

"Desde el primer momento, antes de vacaciones fui claro con él y le dije 'yo necesito jugar porque está un Mundial aquí al lado, yo no puedo arriesgar de que si me quedo contigo, no sé si vaya a jugar o no, yo quiero que seas claro y hablar de frente'. Creo que las personas hay que hablarnos de frente, si entras o no en planes y buscar una solución", mencionó.

Orbelín Pineda se ha ido convirtiendo en una pieza fundamental en el esquema de Matías Almeyda, pues ha iniciado como titular en varios encuentros amistosos del equipo de Grecia. Incluso ya marcó su primer gol con el AEK Atenas.

