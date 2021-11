Rafael Márquez sobre si regresaría a Barcelona: 'Le daría el sí a Xavi antes de descolgar'

Rafael Márquez volvió a mencionar que estaría encantado de volver a Barcelona ahora en su faceta de entrenador y que en caso de que Xavi lo busque, el aceptaría 'antes de descolgar el teléfono'.

Así mismo, el defensa mexicano campeón de la Champions League con el Barcelona, aseguró que Xavi es una buena elección para tomar las riendas del conjunto blaugrana, pero pidió paciencia para que pueda trabajar con el equipo.

"Ya lo veía dentro de la cancha. Su manera de entender está bastante clara y evidencia que está capacitado para entrenar al Barcelona. Conociéndole, sé que no va a cambiar su estilo de juego, porque es una parte esencial de su filosofía", dijo Márquez en el noveno Día del Entrenador.

"(Xavi) ha tenido poco tiempo para trabajar con toda la plantilla, por lo que hay que tener paciencia, pero él está ilusionado y está imponiendo sus reglas", opinó Rafa.

Por último, Márquez mencionó que hubo un acercamiento con Joan Laporta para volver al Barcelona, pero no se pudo por temas administrativos. "Me estoy preparando para regresar cuando se dé la situación, ojalá no sea muy tarde", dijo Rafael.

