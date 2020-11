Raúl Jiménez: Exjugador del Man United criticó al club por no fichar al mexicano

El exjugador del Manchester United, Paul Ince, lamentó que los Red Devils no ficharan al delantero mexicano Raúl Jiménez y criticó que los 40 millones de libras los usaran en la compra de Donny Van de Beek, así como la llegada de Edinson Cavani.

"Hay tantos jugadores por ahí que podrían haber entrado en ese equipo de Man United. Miren a Thomas Partey, Raúl Jiménez. La temporada pasada, el United necesitaba traer un delantero y fueron a buscar a Odion Ighalo de China, ¿De qué se trataba?", declaró el inglés en entrevista para Ladbrokes, una casa de apuestas.

"Ve y gasta 40 millones de libras en Jiménez. Es un delantero probado, un goleador. Ya sabes, y luego van a buscar a Edinson Cavani, que difícilmente jugará", añadió.

Paul Ince dijo no entender el fichaje de Donny Van de Beek, pues el mediocampista únicamente suma 74 minutos en Premier League y 70 en Champions League, por lo que cuestionó a la directiva inglesa.

"Han gastado 40 millones de libras en Donny van de Beek y no lo están ocupando. No sé por qué lo firmaron. Quizás haya una situación en la que Pogba podría ir al final de la temporada y Van de Beek podría entrar, pero si has gastado 40 millones de libras esterlinas en un jugador, ¡lo pones! ponlo en el equipo".

