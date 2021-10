Raúl Jiménez logró cerrar el tema de su lesión en el cráneo con gol ante el Southampton

El mexicano Raúl Jiménez habló sobre cómo cerró el tormentoso ciclo que vivió tras la fractura de cráneo de la que fue víctima en noviembre del 2020, el delantero confesó que su gol marcado ante el Southampton en septiembre del 2021, fue el punto final a ese bache de su carrera.

“Desde el momento en que inició la Premier League este año, el ya estar ahí jugando de nuevo ya era un logro increíble para mí, y luego meter gol en ese partido, que fue muy bonito, voy a recordarlo siempre por ser el primero después de lo que pasó. Al final es algo que terminó con lo del golpe en la cabeza", confesó en entrevista con los Wolves.

Jiménez reconoció el apoyo de su familia y la afición de Los Lobos, aseguró que fue una "motivación extra" para salir adelante: “Fue un proceso largo, una etapa difícil, yo creo que para cualquier futbolista es difícil, es complicado, pero supe salir adelante. El apoyo de mi familia, con Dani, pensar en mi hija Arya, todo el apoyo que me brindó también la gente fue una motivación extra para salir adelante”.

La Premier League apenas va a iniciar su Jornada 10, y el Lobo mexicano ya mostró avances notorios en su recuperación tras aquel gol y dos asistencias que han sido importantes para la escuadra.

"Cada vez me siento mejor, ayudando cada vez más al equipo. Me siento bien, me siento contento con lo que he hecho para el equipo, para lo que he ayudado y quiero seguir así y vamos empezando, apenas llevamos la primera parte de lo que va del torneo entonces falta mucho camino todavía”.

Raúl también habló sobre su regreso al Tri y el bien que le hizo que la liga inglesa le permitiera viajar, manifestó que volver con la Selección Mexicana lo ayudó a "cambiar el chip".

"En septiembre por el Covid-19, la Premier League no nos dejó viajar. Me sentí muy bien también de cambiar de aires porque hace falta, a pesar de que la paso muy bien acá y la paso muy bien con el equipo siempre es bueno cambiar de aires un poco para cambiar el chip”

A la Selección aún le falta disputar la ronda final de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, pero Raúl tiene muy claro que sólo necesitan hacer puntos y el pase a la justa mundialista estará esperándoles.

“Tenemos 14 puntos y una jornada complicada en la próxima fecha FIFA, pero sabemos que haciendo puntos ahí tenemos un boleto prácticamente amarrado. También hay que tener en cuenta que estamos en noveno lugar (ranking FIFA), que podemos todavía ser cabeza de serie para el Mundial es algo que tiene que ser una motivación extra para todos nosotros, para seguir creciendo como equipo, como futbolistas”.

El mexicano abrió su corazón y reconoció que se ve disputando el Mundial: "He soñado con estar ahí, con llegar al Mundial, con jugar sí lo he pensado, pero ya que se nos dé soñaré con los goles ahí”.

