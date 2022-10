Raúl Jiménez sobre su lesión en la cabeza: "El cráneo no está completamente soldado"

El cabezazo de David Luiz a Raúl Jiménez, le cambió la carrera al mexicano y aunque ya pasó más de un año de aquel golpe, el atacante sigue sin poder sanar completamente e incluso ha jugado con el ‘cráneo desoldado’ con el Wolverhampton en la Premier League.

“Hice partidos de pretemporada con una banda que ha ido cambiando. Antes era una protección completa, luego se hizo más chica y ahora es una banda, tipo cinta de cabello largo, que cubre más esa parte, pues es donde el cráneo no está completamente soldado y es de protección y no haya un golpe crítico. Tengo la fisura del cráneo y es difícil que me vuelvan a pegar en ese lugar, pero es recomendación de los médicos”, sentenció Jiménez en entrevista para Star.

El regreso a las canchas tras la lesión fue un shock para el canterano americanista y confesó como llegó a tener miedo de rematar de cabeza o recibir otro golpe, pero es algo que debe ir dejando.

“La primera vez que me dijeron que me darían balones para cabecear fui con miedo de ver qué pasa y al ver que no pasaba nada ya fue normal. Entrar al campo, ir sin miedo e incluso sigo yendo a la misma zona de primer poste, la zona donde fue el accidente”, expuso.

Además, contó que, pese a que la afición lo recuerda como villano, desde el primer momento David Luiz se preocupó por Raíl y le estuvo mandando mensajes para seguir de cerca su recuperación.

“Desde que estaba en el hospital ya tenía mensajes suyos preguntándome cómo estaba, que estaba apenado y le dije que no pasaba nada, que era una jugada futbolera. Después ellos vinieron a jugar, salió expulsado, yo estaba en el palco y fue a saludarme”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TECATITO CORONA: JORGE SAMPAOLI, ANUNCIADO COMO NUEVO DT DEL SEVILLA