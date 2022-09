Raúl Jiménez sobre volver al América: 'Siempre es una posibilidad'

Siempre es opción. Raúl Jiménez ha tenido una carrera destacada en el Viejo Continente, siendo con Wolverhampton donde encontró su mejor nivel y es un gran competidor en la Premier League, aunque sus últimas lesiones no lo dejan destacar.

A pesar de esto el delantero mexicano ha señalado que volver al América siempre es una posibilidad, pero eso lo dirá el tiempo, pues aún le queda mucho camino en Europa, él mismo augura su futuro.

“Me gustaría, siempre es una posibilidad. Lo he dicho desde que salí: ‘si algún día me toca regresar, yo encantado’, es una de las posibilidades, si se da que bueno, adelante, a hacerlo de la mejor manera”, dijo el Lobo Mexicano para TUDN.

En el mismo margen, Raúl Jiménez señaló que buscará extender contrato con los Wolves, mismo que termina en 2024, o al menos mantenerse en la Premier League, una de las ligas más competidoras del mundo.

“Sí, por qué no. Me queda este año y otro más de contrato, uno nunca sabe lo que pueda pasar y tampoco hay que cerrarle las puertas a nadie. Habrá que ver lo que sea mejor para uno y a partir de ahí tomar decisiones, pero me siento contento, con muchas ganas de seguir aquí”.

Raúl Jiménez está convocado con la Selección Mexicana para los partidos amistoso contra Perú y Colombia, por lo que después tendrá que volver a su mejor nivel y llegar con ritmo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

