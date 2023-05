Raúl Jiménez volvió a ser titular después de dos meses; Wolverhampton fue goleado por el Arsenal

Este domingo, después de dos meses de ausencia en la alineación titular, Raúl Alonso Jiménez volvió a ser parte de un once inicial bajo el mando del entrenador español Julen Lopetegui, quién terminó de borrar al mexicano desde su llegada al club.

Jiménez poco y nada pudo hacer en la goleada por 5-0 que les propino el Arsenal en la última jornada de la Premier League, misma que comenzó con un doblete del suizo Granit Xhaka, apenas en 14 de tiempo corrido, Bukayo Saka marcó el tercer tanto del partido antes de que terminara el primer tiempo.

En la segunda mitad el Arsenal no dejó de apretar el acelerador y convirtieron un par de tantos más, primero por conducto de Gabriel Jesus al 58 y después gracias a Jakub Kiwior 20 minutos después.

Con este resultado Alonso Jiménez, que fue parte del encuentro durante los 90 minutos, se despide del Wolverhampton aún y cuando le queda un año de contrato, el Wolves salvó la categoría hace un par de semanas, y Lopetegui se mostró arrepentido, a penas la semana pasada, por no permitirle entrar en el que bien pudo haber sido su último partido en El Molineux.

Antes de este encuentro, Jiménez jugó el pasado 13 de mayo cuando el Wolverhampton visitó al Manchester United en Old Trafford, en la que fue una nueva derrota del conjunto de Lopetegui, hasta el momento novias hay varias que quieren algo con Raúl, pero el delantero mexicano no ha confirmado nada y no se sabe cuál será su próximo destino.

