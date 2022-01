Roberto Hernández tras título en Guatemala: 'Es complicado ser mexicano y dirigir en México'

Ser técnico mexicano y dirigir en la Liga MX es una meta casi imposible, así lo dejó entrever Roberto Hernández, entrenador nacional quien recientemente fue Campeón con el Malacateco de Guatemala, y compartió la discriminación que se vive en el futbol mexicano con los estrategas de aquí, y que fue un motivo que lo llevó al balompié guatemalteco.

"Es muy complicado (ser mexicano y dirigir en México), más de lo que se puede imaginar. No sé si sean los directivos, los representantes.

"Me llevó la posibilidad de trabajar, de mostrar mi trabajo en otro país que era un sueño que tenía y darme cuenta de la capacidad que puedo tener porque dudé. Me pasaron cosas buenas en Morelia y pensé que tal vez no cumplo con lo necesario para seguir dirigiendo en México porque no me contrata nadie", dijo a RÉCORD.

Incluso, el timonel michoacano reconoció que, pese a ya ser Campeón en Guatemala sigue teniendo el deseo de dirigir en México.

"Fui con la idea de trascender, de hacer historia y que mi nombre apareciera en un club y demostrar que sí podemos también el futbol mexicano.

"Quiero darme cuenta si realmente tengo la capacidad dará estar y yo creo que sí que puedo ayudar a un equipo mexicano o a ser campeón", señaló Roberto Hernández, quien finalmente aseguró que:

"Nos tienen (a los mexicanos) menos paciencia, te dan la oportunidad y te dicen que si no ganas tres partidos te vas a tu casa, y en el extranjero no pasa eso".

