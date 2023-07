El club griego informó a través de sus redes sociales la llegada del mediocampista, quien recientemente quedó desvinculado del Inter de Miami de la MLS. Rodolfo Pizarro por fin cumplió su sueño de jugar en Europa.

Este lunes el AEK Atenas hizo oficial la llegada del mediocampista mexicano, quien se reunirá con el director técnico Matías Almeyda, quien lo dirigió en su etapa con las Chivas.

No todo es miel sobre hojuelas, ya que Rodolfo en sus últimos equipos ha sido tachado por falta de consistencia y compromiso, a pesar de tener un palmarés reconocible como futbolista, el mexicano vivió su estancia futbolística con el Inter de Miami sin pena ni gloria, ya que tenía poca actividad y cuando ingresaba al terreno de juego se notaba una falta ritmo por el mismo hecho de la poca o nula participación con su equipo.

Asimismo, su paso por el equipo de Monterrey fue deslucido, áspero, existieron momentos donde Rodolfo no era ni convocado con el equipo de la Pandilla, esto derivó que el mexicano pidiera su salida al Miami, pero la cosa no cambio mucho, pues las críticas hacia al jugador no tardaron en aparecer y Pizarro comenzaba a ser señalado.

Sin embargo, el rumbo de todo este desenlace fue mejorando para él pues desde la llegada del extécnico de Chivas, Matias Almeyda al club AEK de Atenas, el argentino comenzó a pedir fichajes de jugadores que ya conocía muy bien, el primero fue Orbelín Pineda, quien se consagró campéon de la liga de Grecia apenas hace una semanas, acto seguido, Matías no dudo en pedir al jugador Rodolfo Pizarro, Almeyda sabe las condiciones que le puede aportar a su esquema táctico, independientemente de las crírticas, el técnico argentino puede volver a darle ese segundo aire al mediocampista y más en una liga europea.

Aunado a esto, podemos mencionar que Rodolfo Pizarro por fin jugará en el Viejo Continente y es muy probable que también juegue en la UEFA Champions League, compartiendo cancha con uno de sus excompañeros en Chivas, Orbelín Pineda.

