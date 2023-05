Santi Giménez: Dennis te Kloese reveló que Feyenoord no tiene ofertas por el mexicano

Santiago Giménez está teniendo una temporada de ensueño en su primer año con el Feyenoord de Países Bajos, y a pesar de que en las últimas semanas se han dado un sinfín de rumores de una posible trasferencia a final de temporada, Dennis te Kloese asegura que no hay ofertas por él.

“No, no, no. Aquí todas las semanas me mandan las listas de los clubes que nos visitan en el tema de scouting y visorias. La verdad son listas muy largas, a veces se ven los equipos repetidos que siguen a nuestros jugadores y hay varios jugadores que siguen de cerca.

“Eso no significa que haya transfer o que se haga una oferta o no significa que se van, al contrario, es muy común aquí en Europa, y más en Países Bajos en equipos como el nuestro, que den seguimiento a los jugadores y a veces durante años para no equivocarse, para que llegue el momento correcto con el tema”, expresó el también exdirectivo de Chivas a ESPN.

Te Kloese destacó que el Feyenoord y su directiva están abiertos a escuchar ofertas por 'Chaquito', pero no dejó pasar la oportunidad para destacar que el 'Bebote', en su opinión debe permanecer más tiempo en la Eredivisie para mantener su ritmo.

“La relación y la comunicación con él y con su familia es muy buena y el acuerdo es que vamos a ser siempre abiertos, transparentes en lo que se hace siempre, por el bien del jugador y del club, entonces su tenemos que platicar algo en algún momento, lo haremos con mucha calma.

“Siento, y es mi humilde opinión, que tiene que seguir ese ritmo, fortalecerse aún más, aprovechar que está aquí en un equipo que pordía, espero, destacar a un nivel europeo alto el próximo año y esas experiencias no se las van a quitar, entonces con mucha calma, pasito a pasito va a ir adelante y nosotros ayudándole, empujándolo, tratando de crear las mejores circunstancias para que él destaque, porque es bueno para él y para el club”, finalizó Te Kloese.

