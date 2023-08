Santi Giménez es un delantero Top 10 de Europa, asegura agente FIFA

Santiago Giménez ha tenido un gran desempeño desde su llegada a Feyenoord, pues en su primera temporada anotó 23 goles y fue una pieza clave para que el equipo conquistara el título de la Eredivisie.

Sus grandes actuaciones han ocasionado que varios clubes importantes del Viejo Continente muestren interés en ficharlo en el presente mercado de transferencias, aunque, hasta el momento, permanece en Países Bajos.

Ante esta situación, Morris Pagniello, reconocido agente internacional FIFA, aseguró que el mexicano es considerado un delantero "Top 10 de Europa".

“Santi es uno de los top 10 jugadores de Europa, de los delanteros que hay, porque hay pocos y ahora con la salida de muchos delanteros que se fueron para Arabia Saudita, hay pocos en el mercado. Entonces hasta el Tottenham (se interesó); muchos clubes. Tengo un amigo que entrena ahí y hay muchos clubes que les gustaría tener a Santi en esta temporada”, dijo en entrevista con mediotiempo.

Además, explicó que no descarta una posible salida para esta campaña, pues el mercado de fichajes cierra en 10 días y en el futbol "nunca se sabe".

“Siempre lo he dicho, es un jugador de referencia para el futuro de México. Tratamos de traerlo a otros mercados, yo me ocupé de España y no se pudo dar todavía, aunque no sabe nunca. En el mercado todavía faltan 10 días, en el futbol nunca se sabe, yo espero poder apoyarlo, pero el chico está muy bien.

"Si se queda en el Feyenoord otro año estarán felices también porque va a poder jugar y demostrar que el equipo juega para él, es un goleador. Lo veo muy bien, y el soporte que tiene de su familia, tienen un grandísimo ejemplo como es su padre, pero la familia veo que están muy bien y él se cuida, creo que tiene mucho futuro”, agregó.

