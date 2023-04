El delantero mexicano sensación, Santiago Giménez, comentó, de forma muy clara, que hasta ahora no han, ni él, ni el Feyenoord, ni su papá, han recibido ofertas para un posible traspaso a otro equipo en Europa; sin embargo, aceptó para el podcast André Marín Sin Censura, que si llega un club grande no dudará en cambiar de aires.

Aqui le dejamos el gol de @Santigim9 Y como siempre esta @FerSerranoC apoyandole : ESPN pic.twitter.com/MzKMfjgKJI — Feyenoord en Español (@Feyenoord_ES) August 27, 2022

“Yo la verdad soy un hombre de fe, voy a ser feliz en donde me toque estar. Yo soy muy feliz en Feyenoord, pero también es posible que llegue un club inmenso y un jugador no pueda decir que no. Hoy no hay nada, no hay ninguna oferta, son todos rumores”, comentó Santi en el podcast.

Santi admitió que en la vida se presentan oportunidades únicas, que llegan sólo una vez; sin embargo, expresó que él es paciente, aceptando que, si esta oportunidad no llega, él será feliz. “Me siento muy cómodo, muy feliz y creo que el club (Feyenoord) me ha tratado como en casa, como su familia”, puntualizó.

Al final, Santi zanjó el tema, comentando que “todo lo que llegue a pasar en un futuro es bueno porque, gracias a Dios, estoy en una gran institución”. El ‘Bebote’ ha marcado 20 goles esta temporada con el equipo de Rotterdam, igualando la marca de más goles en una primera temporada europea para un mexicano, la cual era de Luis García y de Javier Hernández.

