Santiago Giménez: "Guardado, Lozano, Álvarez... allanaron el camino para mí en los Países Bajos"

El delantero mexicano Santiago Giménez ha dejado su marca en la temporada con el Feyenoord, destacándose no solo por sus goles, sino también por llevar a su equipo al campeonato en la Eredivisie. Giménez atribuye gran parte de su éxito en la liga de los Países Bajos a otros mexicanos que dejaron huella.

“ (Andrés) Guardado, (Chucky) Lozano, (Carlos) Salcido, (Héctor) Moreno, (Edson) Álvarez allanaron el camino para mí en los Países Bajos. A veces me pregunto cómo es posible que me hayan recibido aquí con los brazos abiertos y la única explicación que se me ocurre es que es porque esos muchachos lo hicieron muy bien aquí.

“Los mexicanos suelen tener éxito en los Países Bajos, aunque no puedo encontrar una explicación científica de cómo es eso posible exactamente. Excepto que tenemos el talento y la mentalidad y que aquí nos sentimos como en casa”, comentó Giménez en entrevista con Voetbal International.

El Bebote también elogió la cálida bienvenida que recibió en el Estadio De Kuip, hogar del Feyenoord. Desde el primer día, Giménez se sintió como en casa en el club.

“Durante mi primer partido en De Kuip vi una bandera de México, luego también hinchas con sombreros. Eso realmente te da la sensación de que eres bienvenido, ya sabes. Eso nos gusta a los jugadores latinos”, explicó Giménez.

