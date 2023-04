Santiago Giménez sobre su estadía en Feyenoord: "Quiero ganar algo antes de irme"

Las buenas actuaciones de Santiago Giménez han despertado el interés de varios equipos en el Viejo Continente, teniendo a grandes nombres en lista de espera para que el mexicano pueda salir del Feyenoord en este verano.

A pesar de las intenciones de varios equipos Santi ha comentado en varias ocasiones que no piensa en lo que ocurre fuera de su entorno y que está enfocado al 100% en su actual equipo y este domingo lo volvió a dejar en claro durante una entrevista con la Televisora NOS cuando se le cuestionó sobre su continuidad en el cuadro de Rotterdam

"No, no he hablado con mi agente, mi agente es mi padre y no he hablado con él. Ahora estoy enfocado en Feyenoord, quiero ganar algo aquí. Los fans son maravillosos, siempre apoyando, incluso cuando perdemos. Amo este club y quiero ganar algo primero antes de pensar en el verano", comentó.

Santiago Giménez marcó un tanto en la goleada del Feyenoord ante el Utrecht, gol con el que empató el récord de Javier "Chicharito" Hernández y Luis García con 20 dianas en su primer temporada en el futbol europeo.

