Santiago Giménez va tras récord de Luís García y Javier Hernández, ante la Roma

Santiago Giménez está por hacer historia. Si anota en el juego de esta tarde entre el Feyenoord y la Roma, igualaría la marca de Luis García y Javier Hernández, quienes son los jugadores mexicanos que más goles hicieron en su primera temporada en Europa, contando todas las competiciones.

El 'Doctor' hizo 20 goles con el Atlético de Madrid, mientras que el 'Chicharito' los hizo con el Manchester United.

El 'Bebote' dice que no piensa en superar a sus compatriotas, a quienes les tiene mucho respeto. Lo que él quiere es anotar para que su equipo concrete el pase a las Semifinales de la UEFA Europa League.

“He leído varias cosas, pero trato de no pensar en eso y dejo que Dios y el trabajo hagan las cosas solas. No es como que yo trate de igualar o superar, me da igual, trato de dar lo mejor de mí y que los números hablen por sí solos”, mencionó en una entrevista con Fox Sports.

El hijo del 'Chaco' registra 19 goles en total, 11 en la Eredivisie, 5 en la UEFA Europa League y 3 en la Copa de los Países Bajos.

El equipo neerlandés tiene ventaja sobre el italiano, pues ganó el primer partido de la serie con el solitario gol de Mats Wieffer.

Santiago Giménez está firmando una temporada de ensueño, no sería una sorpresa que en el mercado de verano salga del Feyenoord y juegue en un equipo más importante del Viejo Continente. Esto le beneficiaría al Cruz Azul, su exequipo, que se quedó con un porcentaje de su carta, pensando en futuras ventas.

Recientemente, impuso un récord con el Feyenoord, al marcar en siete partidos consecutivos de Eredivisie jugando en condición de visitante.

El entrenador de la Roma, José Mourinho, espera un partido muy complicado, pues cree que el Feyenoord tiene jugadores muy peligrosos, no solo a Santiago Giménez.

"Tenemos que frenar a todos. Hablar de sus cualidades me parece que hay que preguntárselo a su entrenador, él lo conoce mucho mejor que yo, pero lo respetamos, tenemos que respetarlo como respetamos a todos los demás", explicó.

Hora: 13:00

Estadio: Olímpico de Roma

Árbitro: Anthony Taylor

Transmisión: Fanatiz y Fox Sports

