Santiago Muñoz: 'Estoy orgulloso de llegar a Newcastle, es un club histórico'

Santiago Muñoz, exjugador de Santos, fichó por el Newcastle United y el delantero mexicano habló con respecto a sus primeros días formando parte de las Urracas de la Premier League.

"He conocido el estadio, mis compañeros que son de la Sub 23 y lo que es el cuerpo técnico, el staff, es algo muy bonito cómo está todo junto en la academia. Me entrenan por separado, tengo actividades con el equipo, pero la mayor de las veces es separado para el acondicionamiento físico e ir agarrando el ritmo", declaró Santiago Muñoz para TUDN.

"Es más de lo que me imaginaba, es el club histórico del cual todos saben y siempre han hablado y estoy feliz, orgulloso de llegar a este club. La ciudad es magnífica, lo que es el estadio, es lindísimo, desde que entras te das cuenta que es un estadio histórico, un club histórico, el estadio es grandísimo", agregó Muñoz.

El atacante mexicano también habló de su imagen como un ejemplo para los jóvenes mexicanos y para los latinos que viven en los Estados Unidos que buscan llegar lejos en el futbol profesional.

"Estoy muy orgulloso y quiero ser un ejemplo con todo lo que traigo atrás, mi familia, la ciudad, los latinos en Estados Unidos, a México; para mí es muy importante ser la parte que da el ejemplo para todos esos jóvenes que quieren llegar a sueños como éste", concluyó Santiago.

