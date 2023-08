El futuro de Jesús 'Tecatito' Corona aún es incierto, pues en Sevilla no garantizan su continuidad tras una temporada en la que estuvo lesionado por varios meses debido a una fractura.

Por ello, el técnico del conjunto andalúz, José Luis Mendilibar, explicó que no sabe si el mexicano se mantendrá en el equipo, pues aseguró que el club le ha dicho que cualquier futbolista puede irse.

"La verdad es que todavía tenemos muchos movimientos. Todavía está parado en varios equipos, en particular en Sevilla. Es un jugador interesante y con buenas condiciones estéticas, viene saliendo de una lesión que le está costando mucho salir.

"Estamos ansiosos de que vuelva a ese nivel como en el que llegó a Sevilla. El club ha dicho que todos pueden salir en cualquier momento, y eso es en todos los equipos", mencióno en conferencia de prensa.

Asimismo, reconoció que Tecatito no está en su mejor versión, pero afirmó que si se marcha sería una "pérdida de un buen futbolista".

"Yo siempre he dicho que no molesta, que está bien, si él se queda nos va a ayudar, pero yo sé que en algún momento se puede marchar. Si se marcha será la pérdida de un buen futbolista. No está en su mejor versión pero va en eso, y va a elegir en lo que venga bien y se sienta a gusto", agregó.

Tecatito Corona se encuentra concentrado con el club en Guadalajara, donde este miércoles disputará un partido amistoso frente a Real Betis en el Estadio Akron.

