Jorge Sánchez no convence en Países Bajos y el histórico Wesley Sneijder se lanzó en contra del lateral mexicano, que, junto con Calvin Bassey, otro jugador del Ajax, y los catalogó como los peores jugadores de la liga neerlandesa.

“Esos son realmente los dos peores defensores del Top 8 de la Eredivisie”, dijo Sneijder en el programa Veronica Offside. Pero el exjugador no es el único que se ha lanzado en contra de Sánchez.

Sneijder no se frenó y repartió en contra de todos, pues también se lanzó en contra de Edson Álvarez, todo esto, tras el empate a un gol contra el Feyenoord el domingo pasado en Rotterdam.

"No he visto una acumulación decente de buenas jugadas en el partido. Luego, Edson Álvarez recibió la pelota, pero estaba dando una especie de lección de salsa".

PRENSA NEERLANDESA TAMBIÉN CRITICA A JORGE SÁNCHEZ

Pero el exjugador no es el único que se ha lanzado en contra de Sánchez, y es que el editor Freek Jansen, editor en jefe de Voetbal International, no titubeó sobre el exjugador de América, pues consideró que no está al nivel de sus compañeros en el conjunto del Ajax.

Pese a que se ha ganado la titularidad y la confianza de su entrenador, Alfred Schreuder, Jorge Sánchez se nota lento y fuera de ritmo en los encuentros, por lo que su banda es una avenida, y por eso se ha ganado las críticas en contra de exjugadores y la prensa neerlandesa.

