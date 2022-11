Tatiana Flores: Mexicana fichó por el Real Oviedo

La internacional mexicana, Tatiana Flores dejó al Chelsea femenil para fichar por el Real Oviedo Femenil de la Liga Iberdrola.

La hermana del también seleccionado mexicano Marcelo Flores, llega al mismo equipo de su consanguíneo para lo que resta de la temporada 2022-2023.

"La ya jugadora oviedista juega como delantera, demarcación donde destaca por su velocidad, manejo del balón y eficacia frente al gol", describió el Real Oviedo femenil en comunicado sobre el fichaje de la mexicana de 17 años.

"Formada en las canteras del Arsenal y del Chelsea, la jugadora juega como Internacional con la selección de México, habiendo participado con los combinados Sub 16, Sub 17 y Sub 20 y yendo en la prelista de los Mundiales Concacaf Sub 17 y Sub 20, habiendo participado recientemente en el Mundial Sub17 que tuvo lugar en India", añadió.

El club oviedista reveló que será después del inicio de 2023 será cuando Flores pueda debutar con su nuevo equipo cuando la Liga española femenil se reanude.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MARCELO FLORES REGISTRA SU PRIMER ASISTENCIA EN EL ENCUENTRO ANTE EL ALAVÉS