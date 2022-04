Tecatito Corona confesó pensar en la Liga MX antes de jugar para la MLS

Jesús 'Tecatito' Corona se sinceró en entrevista para 'TUDN' y dejó claro que en sus planes no está jugar para la Major League Soccer en cuanto termine su carrera por Europa, ya que él preferiría regresar a la Liga MX.

El futbolista de 29 años ha firmado con el Sevilla hasta 2025 y se niega a ser otro mexicano que emigra a Estados Unidos como en la actualidad lo han hecho Carlos Vela o Javier 'Chicharito' Hernández.

"En este momento no (MLS), no sé si en algunos años, pero en este momento no me veo todavía por allá".

'Tecatito' Corona aseguró que estaría interesado en optar primero por volver al futbol mexicano, ya sea con La Pandilla de quienes se despidió en 2013 para emprender el viaje a Europa o al América, equipo del que era aficionado desde pequeño.

"No, no me lo he pensado, salí de Monterrey, le tengo un cariño, no le cierro la puerta a nadie, pero obviamente escucharía primero a Rayados".

El nacido en Hermosillo, Sonora, México, llegó al Sevilla el pasado 14 de enero, estrenándose en la liga española en la que ha jugado 836 minutos haciendo efectivos 4 pases a gol y su primer doblete el pasado jueves 21 de abril ante el Levante.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TECATITO CORONA TRAS ANOTAR SUS PRIMEROS GOLES CON SEVILLA: 'HEMOS RESPONDIDO MUY BIEN'