Tecatito Corona: DT de Porto aseguró que buscarán el segundo título en Copa de Portugal

Con el campeonato de la Primeira Liga entre sus manos, el mexicano Jesús Corona y el Porto buscarán premio doble. Esta vez, los Dragones intentarán llevarse el título de la Copa de Portugal, final que disputarán en una nueva edición del O Clássico ante el Benfica.

El técnico del conjunto albiazul, Sérgio Conceição, aseguró que los logros previos a este encuentro no influirán en este resultado, esto a pesar de que en los nueve partidos anteriores que han tenido entre sí, los de Oporto sólo han ganado en una ocasión.

“Siendo realistas, con la experiencia que tengo, los dos juegos contra el Benfica y el campeonato que ganamos ya son parte del pasado. Las estadísticas no interfieren en la preparación del juego ", declaró en conferencia para los medios.

Además, afirmó que pese a estar en disputa una Final de copa no realizaron una planificación especial para este duelo, ya que la determinación y la ambición son unas constantes dentro de su plantel.

“La preparación fue exactamente la misma que cada dos semanas previas a cada juego. No cambia nada. Fue una semana de trabajo normal, con mucha ambición, determinación, confianza y alegría, después de diseccionar el juego Braga. Estamos listos para un juego importante, porque es un título”, apuntó.

Por otra parte, Conceição anunció que Luis Díaz y Matheus Uribe podrían ausentarse de este compromiso debido a sus lesiones y aunque no dio un pronóstico alentador, detalló que esperarán lo más que se pueda para tomar una decisión con ambos jugadores.

"Aún no he hablado con el departamento médico, hoy han trabajado de forma diferente. Cada hora es importante, esperemos hasta que esté cerca el juego para ver si están disponibles o no. El escenario no es bueno, pero tampoco es deprimente", expresó.

