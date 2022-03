Tecatito Corona: 'Por cosas como las de Querétaro pienso si debo volver a México o no'

Los hechos vividos en el Estadio Corregidora llegaron hasta el otro lado del mundo, donde los mexicanos que militan en el extranjero se pronunciaron en contra de lo ocurrido, incluso algunos comenzaron a dudar si deben regresar a la Liga MX o no.

Tal es el caso del Tecatito Corona, quien en entrevista con Marca Claro, aseguró que la campal entre los aficionados de Gallos Blancos y Atlas hizo que pensara junto a su familia si volver al balompié nacional en las próximas temporadas era lo adecuado.

"Lo que ha pasado es algo desastroso. Yo sé que en otros lados están viviendo cosas feas pero ahí había muchos niños, familias, hubo muertos aunque dicen que no, yo ya no he visto nada pero se ven imágenes increíbles que no puede estar pasando eso", comentó el seleccionado nacional.

"Sí lo pienso y más por la familia y por mis hijos que nunca han vivido ahí, siempre han vivido en el extranjero y llevarlos a ese clima... Obviamente México para mí es México, es mi país, me encanta, lo amo pero por esas cosas dices 'bueno está cambiando un poco a mal' y me lo pienso.

Sí quisiera volver algún día y jugar en mi club que es Monterrey o en el que quiera llevarme pero por eso nos lo pensamos no solo yo, mi esposa y mi familia también", sentenció.

Tecatito Corona ha tenido una gran participación con el Sevilla en los últimos partidos, donde ha dado tres asistencias desde que llegó al equipo de Andalucía. Incluso la prensa y los aficionados del equipo español han elogiado al mexicano en los últimos días, considerándolo como uno de los mejores fichajes de la temporada.

