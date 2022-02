Tecatito Corona sobre el empate ante Osasuna: 'Hemos tenido mala suerte'

El mexicano Jesús Manuel 'Tecatito' Corona lamentó la mala suerte que tuvo su equipo en El Sadar ante Osasuna, donde solo logró un punto a pesar de tener un penalti que falló el croata Ivan Rakitic en el tiempo añadido.

"Hemos tenido un poco de mala suerte. Pero este equipo está hecho de garra. Nos llevamos un punto, pero vamos a seguir luchando para llevarnos los tres en cada partido", indicó en Movistar el atacante del Sevilla, que perdió en el calentamiento al argentino Lucas Ocampos y en los primeros minutos al también albiceleste Gonzalo Ariel Montiel, por lesión.

"Por eso decía lo de la mala suerte. No es solo el fallo del penalti sino de todo lo que está pasando. Pero vamos a luchar hasta el final", añadió el mexicano, que se sintió más acoplado al equipo.

"Me he ido colocando más en el equipo. No estoy satisfecho porque no hemos ganado, pero hay que contabilizar las otras ocasiones que he tenido", concluyó.

