Tigres Femenil: Mariángela Medina llegará al Bayern Munich para probarse y adquirir experiencia

El rey de los convenios. Si hay un equipo de la Liga MX que ha sabido aprovechar los convenios que tiene con equipos europeos es Tigres, ya que en este último mes ha mandado a dos canteranos a probarse.

Con la llegada de Mariángela Medina a tierras europeas, el equipo universitario estaría colocando a un nuevo canterano en Europa para que pueda probarse y tener la oportunidad de quedarse o por lo menos adquirir experiencia de cómo se trabaja en otro continente. En este caso la arquera de 17 años llegará al Bayern Munich, con la oportunidad de probarse y demostrar su experiencia en las categorías inferiores (17,18 y 19) e incluso con el primer equipo (2 partidos).

Previo a que la arquera de Saltillo hiciera este viaje, los felinos aprovecharon otro de sus convenios deportivos. El 17 de septiembre, Luis Ibarra fue enviado a los Países Bajos para entrenar un par de semanas con el Feyenoord.

Ibarra llegó a la institución felina en 2021 después de un paso fugaz por la Sub 13 de Cimarrones en 2019. Desde entonces él mediocampista ha participado con la Sub 14, la Sub 16 y la Tercera División.

Cabe mencionar que estos no son los únicos convenios que tiene el vigente campeón del futbol mexicano, ya que también cuenta con una alianza con el Real Madrid en el caso del varonil, mientras que para la categoría femenil tiene convenio con el Angel City (equipo de la liga estadounidense).

Este tipo de alianzas entre equipos mexicanos y europeos les permitirá a jóvenes canteranos de Tigres irse a probar a ligas altamente competitivas, lo que les permitirá tener la oportunidad de quedarse en estos equipos o por lo menos obtener nuevas experiencias para aportarlas en su regreso a Nuevo León.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MBAPPÉ IGUALA A MICHEL PLATINI COMO CUARTO MÁXIMO GOLEADOR DE FRANCIA