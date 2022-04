Vasco Aguirre tras triunfo vs Atlético de Madrid: 'Me dedico a entrenar no a la superstición'

Javier Aguirre consiguió una victoria fundamental en su lucha por evitar el descenso con el Mallorca ante el Atlético de Madrid y sumó tres puntos con los que dormirá en la posición 17 de la tabla.

Después del partido, el técnico mexicano fue cuestionado por los cambios que se presentaron desde su llegada, incluyendo un cambio de banquillo y de zona para entrenar, pero Aguirre aseguró que su trabajo solo es entrenar al equipo y se mantiene alejados de otros aspectos.

"No recuerdo donde estaba el banquillo y hasta el calentamiento yo lo quería del lado derecho, me dijeron que era el izquierdo, soy cualquier cosa menos supersticioso", declaró Aguirre en conferencia de prensa.

"¿Si no regaron también es culpa mía? No tengo nada que ver con eso, yo me dedico a entrenar; no corto el pasto, no echo agua, no cambio el banquillo, no soy supersticioso, gatos negros, escaleras me da igual", aclaró.

El Vasco agradeció a la afición por la entrega durante su primer partido en casa y destacó la presencia de mujeres y niños en las tribunas.

"La experiencia (de debutar en casa) ha sido fantástica. Yo miraba para arriba y estaba encantado. La gente estuvo muy metida con el equipo, no solo a raíz del gol, sino que también todo el partido animando y con banderas. Que en el campo se vean muchas mujeres y niños, de verdad, es algo que llama mucho la atención porque se va sembrando la semilla del mallorquinismo", declaró.

