Vela sobre su recuperación: 'Ya no tengo dolor, ya no hay excusas'

Carlos Vela aseguró que su recuperación está completa, pues ya no tiene molestias musculares, por lo que ya no tiene excusas para retomar su nivel en esta temporada de la MLS.

"Llevo los últimos dos partidos jugando sin dolor, pudiendo disfrutar de volver a jugar, no pensar en la lesión y eso es importante, eso se nota a la hora de tener más confianza en mis movimientos, jugadas, en cambiar de ritmo y cada vez más ritmo, ya estoy sin problemas, ya no hay excusas, ya no tengo dolor, así que ya todo es cuestión de jugar bien y ayudar al equipo", dijo en conferencia de prensa.

Respecto a su anotación contra el Real Salt Lake, el jugador azteca aseguró sentirse contento de poder ayudar nuevamente a su equipo.

"Poder ayudar al equipo en ese momento, cuando queda poco por acabar, es algo que motiva, llena de satisfacción, y motivación y sobre todo el poder ayudar, tuve otras ocasiones, no las pude meter antes y en mi cabeza solo estaba el que tenía que anotar el gol por mi equipo, es la presión que me pongo en cada partido, en mejorar”, finalizó.

