Wesley Sneijder sobre Edson Álvarez y Jorge Sánchez: "Ambos apestan"

Wesley Sneijder ha dejado en claro una y otra vez que no es fan de los jugadores mexicanos Edson Álvarez y Jorge Sánchez, quienes militan en el Ajax de la Eredivisie.

Anteriormente, había criticado a cada jugador tricolor por separado, pero esta vez agarró parejo y hasta dedicó palabras a los aficionados mexicanos que lo defienden.

"No soy fanático de Álvarez. La semana pasada también dije algo de Sánchez. Mi buzón está lleno de mexicanos. No estaban contentos. No sé si los juegos del Ajax se transmiten por allá, pero pueden ¿También lo ven, verdad? Que ambos apestan", dijo Sneijder en esta ocasión.

Apenas hace unos días, Sneijder había dicho que Jorge Sánchez debe estar en la lista de los peores defensas de toda la Eredivisie.

Y en octubre pasado tundió a Edson y cuestionó que Ajax le estuviera pidiendo al Chelsea 50 millones de euros.

"No vale esos 50 millones que piden, pero si es cierto que el Chelsea los puso en la mesa en verano, yo lo hubiera mandado a Londres en un parpadeo por esa cifra. Con ese dinero compras dos buenos futbolistas", sentenció en aquella ocasión

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MEMO OCHOA, DESDE SU ARRIBO, ES EL PORTERO CON MÁS ATAJADAS EN LA 5 GRANDES LIGAS DE EUROPA