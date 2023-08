Raúl Gutiérrez se siente alagado porque su nombre aparece en la lista de candidatos parta asumir la dirección técnica de la Selección Mexicana Sub 23, luego de que Gerardo Espinoza presentó su renuncia.

El 'Potro' está interesado en el puesto, pues ya ha trabajado en categorías inferiores del Tricolor. Hay que recordar que con la Sub 17 ganó la Copa del Mundo de 2011 y que con la Sub 22 ganó los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2014 y el Preolímpico de la Concacaf de 2015.

"Hasta cierto punto son situaciones que siempre se dan, cuando suceden este tipo de cosas (que salga un entrenador). Ya habiendo tenido experiencia en esa categoría, creo que es normal que aparezca mi nombre. Estoy contento. De una manera es un reconociendo al tiempo y al trabajo que estuve haciendo en Selecciones Nacionales, que creo que fue un proceso muy bueno. Me siento halagado", dijo en entrevista con RÉCORD.

Aunque dejó claro que hasta el momento no lo han buscado los de la Federación Mexicana de Futbol: "No, todavía no. Ojalá que se dé", agregó.

Cree que hay jugadores muy talentosos en la Sub 23, que se espera sea la base de la Selección Mexicana Mayor para el Mundial del 2030.

"Este proceso se me hace muy interesante. Hay que preparar bien esta categoría que es la que nos va a defender dentro de siete años", finalizó.

