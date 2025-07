Ajax causa polémica al despedir a siete jugadores… ¡por WhatsApp!

En un movimiento que ha causado revuelo tanto en Países Bajos como en el mundo del fútbol internacional, el Ajax de Ámsterdam habría notificado a siete de sus jugadores que ya no formarán parte del primer equipo… a través de un mensaje de WhatsApp.

Ajax corta a sus jugadores por WhatsApp | AP

De acuerdo con información del reconocido diario neerlandés De Telegraaf, los futbolistas afectados por esta decisión son: Chuba Akpom, Carlos Forbs, Borna Sosa, Kristian Hlynsson, Christian Rasmussen, Jay Gorter y Branco van den Boomen. Todos ellos habrían recibido el aviso informal mediante la popular aplicación de mensajería, sin una reunión presencial ni comunicación directa con el cuerpo técnico o la directiva.

Aunque desde el club no se ha emitido un comunicado oficial, los reportes indican que los jugadores no fueron oficialmente despedidos, sino “apartados” del primer equipo. Esto implica una serie de restricciones: ya no pueden entrenar con el grupo principal, comer en las instalaciones del club ni utilizar el estacionamiento oficial. Además, solo podrán acceder al campo de entrenamiento y al gimnasio una vez que el resto del plantel haya concluido sus actividades.

Ajax hace movimientos en su plantilla | AP

La medida ha sido catalogada por diversos medios como una señal del drástico proceso de reestructuración que atraviesa el Ajax tras una temporada decepcionante. Sin embargo, la forma en la que se ejecutó ha levantado fuertes críticas sobre el trato a los profesionales.

Hasta el momento, ninguno de los siete jugadores ha hecho pública su postura ni ha confirmado los detalles de la información filtrada. Tampoco se ha dado a conocer si esta decisión fue tomada por el entrenador principal o si fue una directriz administrativa.

Ajax viene de una mala temporada | X: @AFCAjax

