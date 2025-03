Guardaeslpaldas de Lionel Messi es vetado por la MLS: "Déjenme ayudar a Leo"

Leo se queda sin protección. Desde el 2023 que Leo llegó al Inter de Miami solamente una persona ha logrado estar alado del astro argentino en cada uno de sus partidos y ahora esa historia está por terminar, esto debido a que la MLS ha decidido vetar de las canchas al Yassine Cheuko, guardaespaldas de Lionel Messi, quien ya no podrá contar con su mayor protección en el campo de juego.

|

De acuerdo a lo revelado por el propio Yassine Cheuko para House of Highlights, la MLS ha valetado de las canchas al exsoldado y ahora guardaeslpaldas de Messi, lo que significa que el elemento de seguridad más importantes del astro argentino no podrá acompañarlo en el terreno de juego durante sus encuentros de la liga estadounidense.

Yassine Cheuko señaló que en su paso por el futbol europeo su presencia en la cancha nunca ha sido un inconveniente y el verdadero problema es un tema de seguridad en los estadios de la MLS, pues en el corto lapso trabajando con Messi en esta liga ha tenido que proteger al argentino de más de una docena de invasiones de cancha.

|

"Ya no me permiten estar en el campo. Yo estuve en Europa trabajando 7 años para la Ligue One y la Champions League, solamente 6 personas se metieron al campo. Llegué a USA, en 20 meses que estoy aquí, se han metido 16 personas, existe un enorme problema aquí, yo no soy el problema, déjenme ayudar a Leo"

Guardaeslpaldas de Messi pide trabajar de la mano con MLS y Concacaf

"Amo la MLS y a la CONCACAF, pero tenemos que trabajar juntos, me encanta ayudar, yo no soy mejor que nadie, pero tengo mi experiencia de Europa, pero esta bien, entiendo la decisión"

|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CHICHARITO HERNÁNDEZ SE SINCERA CON LA ACTUALIDAD DEL FUTBOL: “SOMOS TRATADOS COMO ROBOTS”