Ancelotti pide parar insultos en contra de Asencio: “Se vio afectado”

La temporada debut de Raúl Asencio con el Real Madrid está siendo complicada para el central español, pues más allá de lo deportivo donde ha rendido con creces, el canterano merengue está siendo insultado constantemente en cada cancha visitante que pisa.

Raúl Asencio es abucheado e insultado | AP

El pasado miércoles la afición de la Real Sociedad realizó cánticos en contra de Raúl Asencio, desde las gradas de Anotea se podía escuchar “Asencio muérete”, lo que ocasionó que por protocolo el partido se detuviera por unos instantes, ante esto, Carlo Ancelotti defendió a su futbolista y pidió que los insultos paren ante el joven central del Madrid.

“Ahora está bien, pero se vio afectado. Es normal [que le afecte] después de lo que pasó en el partido. Pero, después de unos días, está listo para jugar mañana”, declaró Ancelotti.

Ancelotti enfatizó que estos insultos no deberían de suceder en España y a pesar de que confesó que sí le llegó a afectar a su futbolista, esto no condicionará que Asencio juegue o no con el Real Madrid.

Ancelotti defiende a Raúl Asencio | AP

“Creemos que esto es algo que no debería suceder, y punto. Los insultos no deberían suceder, pero no condicionarán si lo pongo en el equipo o no”, sentenció Ancelotti.

¿Por qué insulta a Raúl Asencio, jugador del Real Madrid?

La animadversión que Raúl Asencio tiene con los aficionados del futbol español se debe a que el central del Real Madrid cuando formaba parte de las inferiores del club merengue fue imputado por la justicia español, esto ha provocado que en las últimas semana sea abucheada cada que sale de visita con el Real Madrid.

Asencio es abucheado en España | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LIONEL MESSI AÚN NO PIENSA EN SU RETIRO: 'ME SIENTO BIEN AHORA, ESTOY DISFRUTANDO CADA MOMENTO'