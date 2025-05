Ancelotti sobre la nueva derrota del Real Madrid ante el Barça: "Hemos defendido mal y punto"

Cuarto partidos y cuartro derrotas, ese es el saldo del Real Madrid ante el Barcelona en esta temporada y luego de recibir otros cuatro goles del conjunto culé, Carlo Ancelotti reveló la razón por la que de nueva cuenta se fueron con la portería llena de goles ante el Barça.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Real Madrid perdió todos los clásicos de la temporada | AP

En conferencia de prensa el entrenador italiano aclaró que su postura de defensa en bloque bajo no fue el causante de la derrota con la que se olvidan por completo del título de LaLiga, pues Ancelotti señaló que defendieron mal todo el partido y no hay nada más que analizar.

"Obviamente teníamos que defender mejor en algunos aspectos. No hemos defendido mal por estar en bloque bajo, hemos defendido mal y punto. Hemos regalado algunas oportunidades y nos han castigado. Hay errores evidentes que nos han costado goles. Tampoco hay que olvidar que nos faltaban cinco defensas", declaró Ancelotti.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_2

Ancelotti señala lo mal que defendió el Real Madrid | AP

Vinicius jugó El Clásico lesionado, Rodrigo se quedó en el banquillo por enfermedad

'Carletto' tambien aclaró la ausencia de Rodrygo, quien no se encontraba al 100% debido a una enfermedad que aquejó una noche antes, además de la sustitución de Vinicius Jr., quien tenía un esguince y salió de cambio para no seguir arriesgando al astro brasileño.

"El cambio de Vinicius lo he hecho yo. Tenía un esguince de tobillo, lo ha intentado pero le molestaba y he preferido quitarlo... Rodrygo ha superado un proceso febril pero no se encontraba bien. Ha intentado estar pero no estaba al 100%. Para meterlo cinco minutos lo único que podía pasar es que se pudiera lesionar. No hay ningún problema con él ", concluyó.

Vinicius jugó lesionado | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Newcastle vence a Chelsea y da un paso importante para clasificar a la Champions League