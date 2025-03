Arrigo Sacchi arremete contra la directiva del Milan y la elección del DT

Pese a la agónica victoria de este fin de semana la crisis en el Milan de Santiago Giménez no ha terminado y Sergio Conceição está ‘contra las cuerdas’, es por esa razón que el exentrenador Rossoneri, Arrigo Sacchi, cree que la directiva del Arrigo Sacchi se equivocó en la elección de entrenador esta temporada.

Milan continúa en crisis | AP

En entrevista para La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi no dudó en afirmar que Sergio Conceição no tiene el nivel para dirigir al AC Milan y mencionó que la directiva Rossoneri se equivocó al preferir al entrenador portugués y mencionó que Julen Lopetegui hubiese sido una mejor elección.

“Sin ninguna duda, puedo afirmar que la llegada de Sergio Conceição no ha traído los beneficios que todos los aficionados esperaban. El Milan está en la novena posición, es decir, prácticamente en mitad de la tabla. No es, desde luego, una posición acorde a un club que ha escrito la historia del fútbol”, mencionó Arrigo Sacchi.

Arrigo Sacchi | IMAGO7

“Recuerdo, y espero no equivocarme, que el Milan había identificado a Lopetegui como el entrenador para esta temporada. Luego, dado que los aficionados se rebelaron porque consideraban que Lopetegui no era un perfil adecuado, se decidió apostar por Fonseca, quien, sin embargo, no tenía un currículum especialmente destacado”, declaró Sachi

Milan duda continuidad de Sergio Conceição

El AC Milan comenzó la temporada con Paulo Fonseca en el banquillo y luego de malos resultados fue despedido y sustituido en el mes de noviembre por Conceição, quien ahora también se encuentra en la cuerda floja.

Sergio Conceição | AP

De acuerdo a diversos reportes desde Italia, Sergio Conceição no tiene seguro su puesto en AC Sergio Conceição y ya se manejan distintos nombres para remplazarlo, Cesc Fábregas uno de ellos.

