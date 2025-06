Cafú da visto bueno a la llegada de Luka Modric al AC Milan: “Como pocos en el mundo”

A falta de un anuncio oficial, todo parece estar arreglado para que, con casi 40 años de edad, Luka Modric se convierta en jugador del AC Milan y el veterano croata comience una nueva aventura en la Serie A. tras su glorioso paso por el Real Madrid.

Luka Modric fichará con el Milan | AP

Ante este inminente fichaje, una leyenda del conjunto Rossoneri como lo es Cafú, dio su visto bueno en el fichaje de Modric, pues a pesar de las criticas por su edad, el Milan está firmando a un ganador del Balón de Oro y absoluta leyenda del Madrid.

"Es un fichaje... del Milán, que en el pasado ha fichado a varios jugadores experimentados que llevan el fútbol en la sangre"

"Luka es un líder nato y un ex Balón de Oro, mueve el balón como pocos en el mundo y para él la edad no importa. Quizás no nos demos cuenta, pero el ex capitán del Real Madrid ha llegado, un tipo con una maleta llena de títulos", declaró Cafú.