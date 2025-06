Pochettino sobre diferencias con Pulisic en Estados Unidos: “No es mi problema entenderlo”

A menos de un año para dar inicio a la Copa del Mundo, la Selección de los Estados Unidos está metida en serios problemas y no solo deportivos, sino parece que también de vestidor. Todo comenzó a raíz de la negativa de Christian Pulisic, quién se negó a representar a su país este verano en la Copa Oro y esto desencadenó en polémicas declaraciones de Pochettino.

Pulisic no quiso jugar la Copa Oro | MEXSPORT

En conferencia de prensa previo al debut de Estados Unidos en Copa Oro frente a Trinidad y Tobago, Mauricio Pochettino fue cuestionado sobre la actitud de Pulisic, capitán y estrella del equipo, a lo que el entrenador argetino fue claro y conciso: él es el entrenador y su palabra será la decisión final dentro del equipo.

“Lo más importante es que expliquemos por qué decidimos no incluirlo en los dos amistosos. Y si tienen algún problema, no, no es mi problema entenderlo. Cuando firmé mi contrato con la federación, soy el entrenador principal. No soy un maniquí”, declaró Mauricio Pochettino.