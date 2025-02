‘Chaco’ revela la dificultad en el traspaso de Santiago Giménez al Milan

Una vez que fue anunciado el fichaje y horas antes de la presentación oficial de Santiago Giménez como nuevo jugador del Milan, Christian ‘Chaco’ Giménez, padre y representante del Bebote, reveló las dificultades que tuvo la llegada de su hijo al conjunto Rossoneri pero que afortunadamente lograron resolver.

En entrevista para TUDN, Chaco habló sobre lo que fueron los últimos días de su hijo en Feyenoord y reveló que él no me comentaba mucho a Santiago Giménez para no presionarlo pues aún tenía partidos importantes que disputar con el conjunto de Róterdam.

"Nosotros ya veníamos hablando, ya llevábamos un tiempito, en el mercado anterior apareció Milan en el último día y no se pudo dar, ya veníamos en pláticas con Milan, ya venía con un seguimiento a Santiago.

"Yo le iba comentando, no le comentaba mucho, dejaba que pasaran los días para no preocuparlo, tenía un partido de Champions también, él está inmerso y no quería que su cabeza se diera vueltas.

Christian Giménez agradece a Feyenoord por dejar salir a Santi

Algo que complicó por momentos este histórico traspaso era el deseo del Feyenoord de mantener por lo menos seis meses más a Santiago Giménez en el club, pues perder a su máximo referente a la mitad de la temporada iba a ser imposible de encontrar un remplazo, pero finalmente el equipo aceptó la oferta del Milan y lo vendieron este mismo mercado invernal.

"El viernes fue difícil porque también entiendo a Feyenoord de que, a mitad de temporada, justo jugando la Champions y encima en el sorteo sale el Milan, entonces no era fácil".

“Pensé que en algún momento podía pasar algo diferente, pero Santi quería dar el siguiente paso, el club se comportó de una manera extraordinaria, agradeciendo todo lo que les ha dado Santiago, más allá de que el que lo llevó a Europa fue Feyenoord, también agradecen el comportamiento de Santiago, cómo creció, lo que le ha dado a la institución y todo eso me llena de orgullo porque al final eso es lo que queda”, mencionó en TUDN.

