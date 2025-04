"Cubo Torres es un malagradecido", afirman desde Costa Rica

El delantero mexicano Erick “Cubo” Torres está a punto de volver a las canchas luego de cumplir su sanción por el uso de Clostebol, prevista para finalizar el próximo mes. A pesar de no haber confirmado oficialmente su futuro, todo apunta a que su próximo destino será la Asociación Deportiva Guanacasteca (ADG), club con el que ya tuvo un paso destacado en la temporada 2023-2024.

Cubo Torres volverá a las canchas |

Según confirmó ESPN, Torres estaría próximo a firmar con ADG, luego de que el Club Sport Herediano —actual propietario de su ficha— decidiera no contar con sus servicios.

Sin embargo, su inminente llegada ha generado tensiones fuera del terreno de juego. Ronny Cortés, presidente del Santos de Guápiles, expresó su malestar con el jugador, a quien acusó de actuar con deslealtad. Cortés afirmó que fue él quien brindó apoyo a Torres durante una etapa difícil, e incluso le ofreció una propuesta salarial superior a la de otros equipos, incluyendo $8.500 mensuales, bonos por rendimiento y un contrato de dos años.

"Me siento mal porque en mi casa lo arropamos cuando no tenía techo. Es un malagradecido. No es por sacarle en cara, pero uno se siente mal por la forma en que actuó", declaró Cortés, quien también reprochó que Torres no haya respetado la agencia de representación con la que había trabajado previamente y optara por negociar directamente con ADG.

Torres fue suspendido por dopaje |

Mientras el delantero se mostró cauteloso al no confirmar aún su nuevo club, sí aseguró que su regreso al fútbol está muy cerca y que su decisión será anunciada oficialmente en los próximos días. "Está cercano el regreso. Esta semana se hará oficial, estoy muy motivado", declaró a ESPN.

Paralelamente, la ADG enfrenta un proceso de investigación por parte del Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), debido a un supuesto ocultamiento de cambios en su estructura administrativa. La polémica surgió luego de que el diario La Nación revelara que en septiembre de 2024, el presidente del club, Jorge Arias, firmó un acuerdo con los empresarios mexicanos Leonardo Cova y Jorge García para constituir una nueva sociedad con el 55% de participación en el equipo, sin notificar al ente federativo como lo establece el reglamento.

La FCRF otorgó a Guanacasteca un plazo de tres días hábiles para presentar pruebas y su defensa. Las sanciones en este tipo de casos pueden ir desde la suspensión hasta la revocatoria de la licencia para competir en la Primera División.

Además, ADG también está siendo investigado, junto al Santos de Guápiles, por un presunto amaño de partido ocurrido en octubre de 2024, lo que complica aún más el contexto institucional del club que busca reincorporar a Cubo Torres a sus filas.

