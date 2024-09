Cuestionan actitud de Santiago Giménez en Países Bajos: “¿Estás contento en Feyenoord?

Con un mal arranque de temporada, las criticas no se han hecho esperar en Roterdam y el atacante mexicano Santiago Giménez ha sido blanco de varias de ellas y en Países Bajos cuestionan si es que el ‘Bebote’ no ya no está a gusto en el Feyenoord.

Kees van Wonderen, entrenador neerlandés con experiencia en la Eredivisie, puso en tela de juicio la actitud del mexicano en los últimos juegos, esto debido a los rumores que vinculaban a Giménez con clubes en la Premier League.

“La postura de Giménez... entonces pienso: ¿todavía estás contento de estar en el Feyenoord? Una especie de actitud de insatisfacción, se queja un poco. Durante un tiempo antes quería quedarse en el Feyenoord, podría irse a Inglaterra", declaró Kees van Wonderen para el podcast Studio Voetbal.

Estas declaraciones contrastan con lo que se vive en el vestidor del club, pues el propio entrenador del Feyenoord, Brian Priske, quien recientemente señaló que a pesar del mal momento futbolistico y la lesión que vive Giménez, el mexicano siempre tiene buena actitud dentro del club.

"No se veía bien desde el costado (por la lesión), pero parecía estar de buen humor cuando recién hablé con él”



