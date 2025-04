El centrocampista de la Fiorentina, Nicolo Fagioli, enfrenta una nueva investigación por parte de la Fiscalía de Milán, luego de que saliera a la luz su presunta implicación en una red de apuestas ilegales, en la que se habría visto forzado a usar el nombre de su excompañero Álvaro Morata para acceder rápidamente a dinero en efectivo mediante la reventa de relojes de lujo.

Uno de los mensajes clave en la indagatoria, interceptado por las autoridades italianas, revela el modus operandi de Fagioli: “Los Rolex me los consigue Álvaro Morata por mucho menos y luego él los revende. Llevo un año haciendo este negocio con él”. Si bien Morata no figura como investigado, su nombre habría sido utilizado por Fagioli en distintas ocasiones para solicitar préstamos.

Fagioli, quien ya había sido sancionado con siete meses de suspensión deportiva en octubre de 2024 por apostar en partidos de fútbol —práctica prohibida por la Federación Italiana (FIGC)—, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica. La nueva línea de investigación abarca los años 2021 a 2023, periodo en el que se sospecha que el jugador participó activamente en apuestas clandestinas, junto a una docena de futbolistas, entre los que se mencionan nombres como Leandro Paredes, Ángel Di María, Junior Firpo y Sandro Tonalli —este último también sancionado anteriormente por actividades similares.

Las pruebas clave provienen de conversaciones extraídas del teléfono móvil de Fagioli, en las que no solo se evidencian sus apuestas, sino también una deuda que habría alcanzado los tres millones de euros. Bajo presión de la red criminal, el futbolista habría actuado incluso como reclutador para atraer a otros jugadores al sistema.

En su intento por reunir fondos, Fagioli recurrió a compañeros del Juventus, ex colegas del Cremonese y amigos cercanos, mencionando a Morata como su supuesto contacto con una joyería que lo apoyaba. En un mensaje dirigido a Gianmaria Zanandrea, ex compañero en la cantera juventina, le advirtió: “Por favor no lo cuentes porque si Álvaro se entera de que lo hago o que se lo cuento a otros se cabreará mucho y no me dejará hacerlo más”.

Nicolo Fagioli recaudó más de 600 mil euros

La suma recaudada por Fagioli alcanzó los 600 mil euros, con aportaciones de al menos 31 personas, entre las que destacan los nombres del defensor Federico Gatti (Juventus), Radu Dragusin (Tottenham) y, de forma sorpresiva, el árbitro asistente de Serie A Federico Luciani, quien prestó 73 mil euros.

A medida que avanza la investigación, se espera que la Fiscalía determine responsabilidades y posibles nuevas sanciones, en un caso que sacude nuevamente al fútbol italiano por la conexión entre deporte, apuestas y presiones económicas fuera del terreno de juego.

