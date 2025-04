Jamie Vardy se expresa ante el descenso de Leicester: "Una vergüenza total"

El Leicester City es uno de los tres equipos que ha perdido la categoría en Inglaterra, siendo también uno de los ascendidos a Premier League la temporada anterior.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

Habiendo perdido a su ahora exentrenador Enzo Maresca, quien los había hecho regresar a la máxima categoría, los Foxes nunca lograron reponerse, incluso ante la llegada al banquillo del neerlandés Ruud Van Nistelrooy.

Fue así que el pasado domingo, ante la derrota frente al inminente campeón Liverpool 0-1, el Leicester volvió a descender matemáticamente, pese a que aún le faltan cinco jornadas a la liga de Inglaterra para terminar.

Van Nistelrooy no logró salvar a Leicester del descenso ı X:@lcfc

Frustración en los foxes

Ante los hechos, Jamie Vardy, delantero insignia del equipo, mostró su descontento ante la situación, expresándose en redes sociales para la afición.

“En este momento ni siquiera sé qué decir. No tengo palabras para expresar mi enojo y tristeza por cómo ha ido esta temporada. no hay excusas”, expresó Vardy.

También aceptó parte de la culpa; sin embargo, no perdonó a sus compañeros y a los directivos en estas declaraciones: “Colectivamente, como jugadores y como club hemos fracasado. Simplemente no hay forma de ocultarlo y me niego a aceptar cualquier sugerencia para hacerlo”, agregó el ariete inglés.

Vardy es el sobreviviente del campeonato de Premier en 2016 ı X: @AtaqueFutbolero

Vardy, leyenda fox

Las declaraciones finalizaron con un mensaje que, de cierta forma, llama a la nostalgia de los aficionados foxes, pues hace alusión a lo vivido con este equipo en el tiempo en temporadas anteriores:

"Tras tanto tiempo en este club, hemos vivido tantos altibajos, y esta temporada ha sido miserable y, para mí personalmente, una vergüenza total. Duele, y sé que ustedes también lo sienten. A la afición: Lo siento...".

Jamie Vardy llegó a Leicester City en 2012, fue parte de los ascensos del equipo hasta su llegada a Premier League, además de también haber sido parte del plantel que se consagró campeón de Inglaterra en 2016 de la mano de Claudio Ranieri.