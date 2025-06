Javier Aguirre recordó que lloró cuando lo corrieron de la Selección de Japón

Javier Aguirre es uno de los entrenadores con mayor trayectoria en el futbol mexicano. Sin embargo, su trayectoria no ha estado exenta de complicaciones, como cuando salió de la Selección de Japón.

El 'Vasco' había llegado con ilusión al combinado nipón, pero debido a que estaba vigente la investigación por supuesto amaño durante a su etapa con Real Zaragoza, los directivos decidieron finalizar el vínculo de forma anticipida.

Aguirre tuvo un complicado momento en su carrera | MEXSPORT

En Japón no quisieron esperarse al final del juicio

En un nuevo episodio del programa de TUDN 'Vasco, una vida', el estratega recordó los motivos por los cuales la directiva nipona decidió no respetar el contrato. "Se me acusaba de haber arreglado el resultado de un partido, mis jugadores y yo y estábamos en proceso, venía un juicio y los japoneses no quisieron esperar el juicio".

"Tenía contrato por cuatro años condicionado a ciertas cláusulas y una de ellas era una buena conducta fuera del juego y consideraron que era mala conducta, iba a tener un juicio y se acabó la historia. Una pena porque habíamos hecho buenas cosas", relató Aguirre.

Aguirre no pudo concluir su contrato con Japón | ESPECIAL

Aguirre lloró cuando dejó a la Selección de Japón

Por otra parte, el estratega mexicano reconoció que fue una situación dolorosa, pues realmente había logrado una buena comunión con el grupo. "Nos fuimos, nos tuvimos que ir. Nos echaron, nos echaron; fue duro".

"Lloramos los japoneses, jugadores conmigo, fue algo muy bonito, logramos una buena armonía, teníamos buen equipo jugábamos bien al futbol”, finalizó Aguirre, que con los nipones dirigió diez juegos, con seis triunfos, un empate y tres derrotas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Copa Oro 2025: Cruz Azul encabeza la convocatoria del Tri; estos equipos llevan más jugadores

Aguirre recordó su etapa en Japón | MEXSPORT