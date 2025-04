Julián Araujo vuelve a jugar luego de cinco meses fuera por lesión

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y luego de cinco largos meses fuera de las canchas, el mexicano Julián Araujo volvió a tener minutos con el Bournemouth en la Premier League.

Julián Araujo vuelve a jugar con Bounermouth | afcb.co.uk

En duelo correspondiente a la Jornada 33 del campeonato local, Julián Araujo entró de cambio al minuto 84’ y jugó los minutos finales en el empate a cero goles en Bournemouth y Crystal Palace, los primeros minutos del lateral mexicano desde su lesión el pasado mes de noviembre.

Araujo había regresado a la convocatoria del Bournemouth el pasado 5 de abril, sin embargo, se quedó en el banquillo de suplentes ante West Ham y Fulham, equipos también de los mexicanos Edson Álvarez y Raúl Jiménez.

Araujo pasó cinco meses lesionado | X: @afcbournemouth

¿Desde cuándo no jugaba Julián Araujo?

La lesión en los isquiotibiales provocó que Araujo estuviera más de cinco meses fuera de las canchas y se perdiera un total de 25 partidos, siendo el 9 de noviembre ante Brentford el último juego que disputó el mexicano, duelo en el que se lesionó a las 7’ minutos y salió de cambio.

¿Qué sigue para Julián Araujo en el Bournemouth?

Al Bournemouth aún le quedan cinco jornadas por delante en el cierre del torneo donde Julián Araujo podrá sumar minutos, partidos donde peleará por meterse a competiciones europeas, estando a una solo posición de conseguir un boleto a la Conference League.

Araujo fue fichado esta temporada por Bournemouth | X: @afcbournemouth

Bournemouth vs Manchester United | 27 de abril

Arsenal vs Bournemouth | 3 de mayo

Bournemouth vs Aston Villa | 10 de mayo

Manchester City vs Bournemouth | 18 de mayo

Bournemouth vs Leicester City | 25 de mayo

