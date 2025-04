¡Se queda! Liverpool renueva a Mohamed Salah hasta 2027

Hay faraón para rato. Luego de una temporada llena de incertidumbre y especulaciones respecto a su futuro, este viernes el Liverpool ha hecho oficial la renovación de Mohamed Salah, quien firma contrato para permanecer en la institución.

Mohamed Salah firmando su renovación con Liverpool | X: @LFC

Cuando todo apuntaba a que el egipcio continuaría su carrera fuera de los Reds, Liverpool sorprendió con el anuncio de la permanencia de Mohamed Salah, quien ha renovado su contrato con el club por dos temporadas más, hasta verano del 2027.

El atacante egipcio señaló que una pieza clave para su renovación con el Liverpool es el proyecto deportivo que tiene el club actualmente, pues Salah señala que quiere seguir ganando campeonatos con el club de cara a cumplir una década en el mismo.

Mohamed Salah quiere ganar más títulos con Liverpool | X: @LFC

“Por supuesto, estoy muy emocionado. Ahora tenemos un gran equipo. Antes también teníamos un gran equipo. Pero firmé porque creo que tenemos la oportunidad de ganar otros trofeos y disfrutar de mi fútbol”

“Firmé aquí porque creo que podemos ganar muchos trofeos grandes juntos. Siguiéndonos apoyarnos y vamos a dar lo mejor de nosotros, y con suerte en el futuro vamos a ganar más trofeos”, declaró Mohamed Salah tras firmar su renovación

Mohamed Salah firma hasta el 2027 | X: @LFC

En conferencia de prensa previo a su duelo ante West Ham el próxima domingo, el estratega del Liverpool, Arne Slot, no pudo ocultar la felicidad que le genera el asegurar a Mohamed Salah en su equipo por dos temporadas más, señalando el resto del equipo y los aficionados también sienten la misma alegría y alivio.

“Feliz, por supuesto. Se mostró en este club durante tantos años seguidos ahora cuánto valor tiene para el equipo y para el club. Así que, como asumo todos nuestros fans y sus compañeros, estamos muy contentos de que se extendiera por dos años más y esperemos que pueda volver a demostrar el domingo lo importante que ha sido durante toda la temporada para nosotros”, declaró Arne Slot.

