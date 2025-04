Luis Enrique aún no ve al PSG en la Final de Champions League: “Todo está en el aire”

Paris Saint-Germain se encuentra un paso más cerca de la Final de la Champions League en la búsqueda de ganar su primera ‘orejona’, sin embargo, a pesar del buen resultado que sacó el PSG en Emirates Stadium, Luis Enrique ve la eliminatoria en el aire.

PSG saca ventaja de 1-0 sobre Arsenal | AP

El entrenador español aseguró el que el 1-0 con el que regresan a París es un gran resultado, pero ve muy probable que Arsenal marque gol en el Parque de los Príncipes en la Vuelta, por lo que necesitaran sentenciar el duelo en casa.

“Tenemos que ganar la Vuelta, es posible que Arsenal pueda hacer gol, no tienen nada que perder, será una semifinal apasionante para el que le gusta el fútbol y sufrida para los entrenadores. El 0-1 es bueno, pero todo está en el aire”, declaró Luis Enrique.

Luis Enrique quiere llevar a la Final al PSG | AP

Luis Enrique elogia a sus jugadores por victoria del PSG sobre Arsenal

Gianluigi Donnarumma fue de los futbolistas más destacados del PSG y pieza clave para mantener el cero en el arco y regresar a casa con la ventaja, pese a esto, Luis Enrique no quiso enfocarse en el accionar de solo un jugador de su equipo y destacó la importante de los 15 hombres que tuvieron actividad ante el Arsenal.

“Me gustaría destacar a los 14 o 15 jugadores. Uno no consigue un resultado como el que hemos conseguido en Londres si no tienes 14 o 15 jugadores convencidos de lo que tienen que hacer. Tenemos un portero de alto nivel y no me gustaría individualizar”, sentenció.

