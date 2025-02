Manchester United confirma lesión en ligamento cruzado de Lisandro Martínez

Fuera toda la temporada. Luego de realizar los estudios pertinentes, la mañana de este jueves el Manchester United ha confirmado la gravedad de la lesión del central argentino Lisandro Martínez, quien el pasado domingo en el duelo contra el Crystal Palace sufrió una lesión de ligamento cruzado, así lo comunicó el club.

Lisandro Martínez, jugador del Manchester United | AP

Debido a la gravedad de la lesión, Manchester United decidió no dar una fecha estimada para que Lisandro Martínez pueda regresar a las canchas y el club mencionó que en los próximos días será intervenido quirúrgicamente y empezará su rehabilitación.

Lisandro sufrió rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha | AP

“El Manchester United puede confirmar que Lisandro Martínez sufrió una lesión en su ligamento cruzado en el partido del domingo contra el Crystal Palace. Se está evaluando la lesión para determinar el curso adecuado del tratamiento y el calendario de su rehabilitación”, informó el United.

We can confirm that @LisandrMartinez suffered an injury to his cruciate ligament in Sunday’s game against Crystal Palace.



Wishing you a speedy recovery, Licha ❤️#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) February 6, 2025