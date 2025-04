Mbappé sale lesionado y es duda para la Final de la Copa del Rey ante Barcelona

Las malas noticias para el Real Madrid continúan, pues no solo quedaron eliminados de la Champions League tras ser goleados por Arsenal, sino que como daño colateral ahora el conjunto Merengue tiene la preocupación del estado de salud de Kylian Mbappé, quién no pudo terminar el partido por lesión.

Mbappé sale lesionado del partido | AP

Corría el minuto 75’ en el Santiago Bernabéu y la eliminatoria estaba definida, sin embargo, en su afán de pelear hasta el último minuto, Kylian Mbappé sufrió una lesión de tobillo. El francés disputó un balón en el medio campo contra Martinelli, quien por accidente cayó sobre el pie de Mbappé y lo terminó lesionando.

Momento de la lesión de Mbappé | AP

¿Se pierde Mbappé la Final de la Copa del Rey ante el Barcelona?

Hasta el momento el Real Madrid no ha emitido ningún comunicado con el parte médico para poder conocer la gravedad de la lesión, por lo que es imposible saber si estará listo para la Final de la Copa del Rey y su presencia para el duelo ante el Barcelona está en duda.

La Final de la Copa del Rey se jugará el próximo sábado 26 de abril en La Cartuja, por lo que Real Madrid tendría solamente 10 días para recuperar al astro francés, su mejor jugador en toda la temporada.

No hay parte médico de Mbappé | AP

Kylian Mbappé sale por su propio pie pese a lesionarse

La parte alentadora para el Real Madrid en esta mala noticia, es que a pesar de que Kylian Mbappé no pudo terminar el partido vs Arsenal por su lesión de tobillo, Kylian Mbappé salió por su propio pie del campo de juego, por lo que se espera que la lesión no sea de gravedad.

Mbappé es duda para la Final de la Copa del Rey | AP

