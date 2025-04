Miguel Herrera quier ser campeón con Costa Rica: "Estamos para ganar la Copa Oro"

Miguel Herrera confía en que la Selección de Costa Rica pueda pelear por la Copa Oro de este año, a pesar de compartir grupo con México, a quien ve cómo el rival más complicado de este torneo.

Miguel Herrera, entrenador de Costa Rica | MEXSPORT

En entrevista con RÉCORD, “El Piojo” aseguró que es un buen momento para enfrentarse a la Selección Mexicana ya que, si las cosas salen bien, solo los volvería a enfrentar hasta la final:

“Desde que empezó el sorteo, desde que agarró la pelotita Jorge dije: esta va a ser Costa Rica y bueno al final se da, después ya te pones a analizar y creo que es el mejor momento para enfrentarnos. Pero te puedes volver a encontrar a México hasta la final”.

Herrera confía en que su equipo luche por conquistar el trofeo, apoyado de un grupo talentoso y que tiene ganas de trascender este verano. Según las palabras del mexicano, los Ticos están para ganar la Copa:

Miguel Herrera quiere ganar la Copa Oro | MEXSPORT

“Costa Rica está para ganar la copa, esa es nuestra idea. Competir para tratar de ganarla, tenemos muy buen equipo. Con esa idea y los argumentos que puedan mostrar los muchachos dentro de la cancha, queremos poder tratar de trascender y ganar este torneo”.

Sobre sus característicos festejos, Miguel aseguró que celebraría los goles de Costa Rica pues es el equipo al que se debe y no estaría faltando el respeto a nadie: “Voy a festejar si hay goles, esos goles no los voy a dejar de festejar y no es faltarle el respeto a nadie, es festejar con la afición que ahora me debo. Pero nunca me he burlado de nadie, festejo con mi gente y un gol es tan difícil de hacer que hay que festejar”.

Miguel Herrera quiere regresar a Keylor Navas a Costa Rica

Miguel Herrera nos contó sus intenciones con Keylor Navas, pues lo considera un elemento clave en su proyecto con Costa Rica. Nos compartió que viajará para encontrarse con el guardameta y conocer su postura para regresar a la selección.

“Hemos tenido pláticas, nos hemos acercado a Keylor, a fin de mes vamos a viajar para hablar con él y dependiendo de esa plática veremos que sigue. Lo escucho positivo, nosotros también estamos positivos. Tener un jugador así te garantiza una competencia muy alta” sentenció Miguel.

Piojo Herrera busca traer de vuelta a Keylor Navas a la selección | MEXSPORT

