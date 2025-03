Ronaldo revela la razón por la que Ancelotti no llegó a Brasil: “Real Madrid no lo liberó”

Desde la salida de Tite en el 2022, la Selección de Brasil no ha encontrado estabilidad en el banquillo. La temporada pasada comenzó a sonar el rumor sobre la posible llegada de Carlo Ancelotti al combinado Verde Amárela, pero finalmente el entrenador italiano permaneció en el Real Madrid y Ronaldo Nazário revela las razones.

Ancelotti estuvo cerca de llegar a Brasil | AP

En entrevista para ‘Charla Podcast’, Ronaldo Nazário reveló detalles de la negociación que existió entre Confederación Brasileña de Fútbol y Carlo Ancelotti, El Fenómeno confirmó que el estratega italiano sí quería ser el nuevo DT de Brasil de cara a la Copa del Mundo 2026, sin embargo, fue el Real Madrid quien le impidió marcharse.

🇧🇷 Ronaldo Nazario desvela en 'Charla Podcast' por qué Carlo Ancelotti no llegó a convertirse en seleccionador de Brasil



🫢💥 El técnico actual del Real Madrid estuvo muy cerca de oponerse al frente de 'la Canarinha' pic.twitter.com/4voyiHmuTw — MARCA (@marca) March 25, 2025

“Ancelotti no fue liberado, Real Madrid no lo liberó. No fue fantasía porque inclusive yo ayudé en el proceso hablando con Ancelotti, yo ayudé en el proceso, pero luego de negociar parece que se acabó porque no tenía la liberación de Real Madrid”, reveló Ronaldo Nazario.

Ronaldo Nazario estuvo en las negociaciones | AP

Ancelotti renovó contrato con Real Madrid

Las declaraciones de Ronaldo Nazario contrastan con lo que ha sucedido dentro del club merengue en los últimos años, pues luego de los rumores que vinculaban a Carlo Ancelotti con Brasil, el estratega italiano renovó contrato con el Real Madrid por dos temporadas más.

Aunado a esta renovación, este mismo año Ancelotti confesó que su plan es permanecer en el Real Madrid hasta el 2029, pero dejó claro que la fecha de su salida del club merengue jamás la va a decidir él sino el propio club.

Ancelotti renovó con el Real Madrid | AP

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EDNALDO RODRIGUES FUE REELECTO COMO PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN BRASILEÑA DE FUTBOL