El joven jugador brasileño, Endrick, con miedo de no ir al Mundial 2026

Brasil, a pesar de no estar en su mejor momento, tiene una Selección plagada de estrellas posición por posición. Entre sus grandes estrellas, se encuentra su gran promesa. Endrick, de tan solo 18 años de edad, es uno de los nombres más escuchados del momento.

El futuro del joven jugador es prometedor, pues actualmente milita en el equipo más grande de Europa, el Real Madrid. Sin embargo, no ha tenido las oportunidades deseadas, y el miedo constante de no ir al Mundial, es palpable para el jugador.

Endrick | AP|

En entrevista con la leyenda brasileña, Romario, el exjugador del Palmeiras, mostró su miedo por su probable ausencia dentro de la Copa del Mundo, enfatizó sobre la falta de oportunidades que ha tenido.

“La verdad es que me da mucha pena no estar en el Mundial. Tú también pasaste por eso (Romario), mi padre incluso me dijo que estabas esperando y no te convocaron. Así que tengo ese miedo. Porque es un sueño mío. Es difícil decirlo, porque quiero estar en el Mundial y ayudar a Brasil a ganar su sexto título”, comentó.

Endrick | AP|

¿Molestia con el Madrid?

Pese a cumplir el sueño europeo, Endrick siente frustración al no estar contemplado en los juegos más importantes del Real Madrid.

“Claro que es difícil estar en el club más grande del mundo, con los mejores jugadores, y no tener la oportunidad de jugar siempre”, culminó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EGIPTO Y MOHAMED SALAH SE ACERCAN AL MUNDIAL 2026