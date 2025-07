TAS anula la suspensión de dos años de Gabriel Barbosa 'Gabigol'

Este viernes 4 de julio ha quedado anulada la suspensión de 24 meses para Gabriel Barbosa por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS); esto después de estimar su recurso y determinar que su comportamiento en un control antidoping no constituyó una infracción a las reglas.

Problemas para el brasileño

Fue el 25 de marzo de 2024 cuando la sanción fue dictada por parte del Tribunal Antidopaje de Brasil tras considerar que Gabigol había intentado manipular el proceso de control antidoping realizado el 8 de abril de 2023 hacia jugadores de Flamengo, equipo para el que militaba en ese entonces, antes de marcharse a Cruzeiro.

En aquella prueba los resultados de Barbosa habían arrojado negativo a sustancias prohibidas; sin embargo, fue el día 30 de mayo cuando le fue notificado al jugador de la posible infracción de las normas antidopaje. Después, el día 2 de abril de 2024, el brasileño presentó un recurso al TAS, junto a una solicitud de efecto suspensivo mientras el proceso seguía su curso.

Resolución favorable para Gabigol

Un año después, ya en abril de 2025, una audiencia tuvo lugar en Río de Janeiro, misma en la que el TAS explicó que el futbolista había mostrado un comportamiento "totalmente poco cooperativo" con los oficiales del controlo antidopaje luego de no presentarse de manera inmediata en el puesto de controlo, no mantener escolta y mostrar una actitud irrespetuosa; sin embargo, determinó que esos hechos no podían considerarse "manipulación" según el Código Mundial Antidopaje.

Es por ello que, el TAS concluyó que no debía imponerse ninguna sanción al delantero, estimando su recurso y anulando la decisión del BADT.

